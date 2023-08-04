TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyenleri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! Seyircilerin devamlı arattığı bir konu olan Masterchef dün akşam kim kazandı? İse araştırılıyor. TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Peki, Masterchef 3 Ağustos kazananı kim? Masterchef kim elendi, kim çıktı, kim kazandı, kim yukarı çıktı, kim seçildi? Masterchef potaya kim gitti?

Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak? Peki, Masterchef dün akşam kim kazandı? Masterchef 3 Ağustos kazananı kim? Masterchef kim elendi, kim çıktı, kim kazandı, kim yukarı çıktı, kim seçildi? Masterchef potaya kim gitti? Masterchef dün akşam yapılan yemekler neler? Masterchef eleme adayları kimler? İşte detaylar

MASTERCHEF DÜN AKŞAM KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında bu akşam eleme adayı belli oldu. Haftanın yeni eleme adayı potaya gönderildi ve bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Azize oldu.

MasterChef All Star yarışmasının 5. ve 6. eleme adayları, 3 Ağustos Perşembe akşamı gerçekleşen dokunulmazlık oyunu sonucunda netlik kazandı. Yarışmacılar, çorba, ara sıcak, ana yemek ve tatlıdan oluşan beş çeşit yemeği hazırlamak için büyük bir mücadele verdi. Gecenin sonunda MasterChef eleme adayları olarak Berker ve Çağatay belirlendi.

MASTERCHEF 3 AĞUSTOS KAZANANI KİM?

Mavi takımın dokunulmazlık oyununu kaybettiği gecede bireysel dokunulmazlığı kazanan Azize, eleme potasına Berker'i gönderdi. Doludizgin geçen gecenin ardından eleme oylaması yapıldı ve en fazla oy alan yarışmacı Çağatay oldu. Bu haftanın eleme adayları Tanya, Mert, Eray, Eda, Berker ve Çağatay olarak belirlendi.

MASTERCHEF POTAYA KİM GİTTİ?

MasterChef Türkiye yarışmasında bireysel dokunulmazlık mücadelesi bu hafta sıfır atık konseptiyle gerçekleşti. Yarışmacılar, tabaklarını değerlendirmek için bu konsepte uygun yemekler hazırladılar. Değerlendirmeler sonucunda Dilara, Sergen, Azize ve Berker'in tabağı başarılı bulundu. Son iki yarışmacı olarak Azize ve Dilara kaldı ve büyük bir mücadele sergilediler. Bireysel dokunulmazlık ödülü ise Azize'nin oldu.



İlgili Haberler