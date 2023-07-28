TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyenleri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! Seyircilerin devamlı arattığı bir konu olan Masterchef dün akşam kim kazandı? İse araştırılıyor. TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Peki, Masterchef 27 Temmuz kazananı kim? Masterchef kim elendi, kim çıktı, kim kazandı, kim yukarı çıktı, kim seçildi? Masterchef potaya kim gitti?

Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak? Peki, Masterchef dün akşam kim kazandı? Masterchef 27 Temmuz kazananı kim? Masterchef kim elendi, kim çıktı, kim kazandı, kim yukarı çıktı, kim seçildi? Masterchef potaya kim gitti? Masterchef dün akşam yapılan yemekler neler? Masterchef eleme adayları kimler? İşte detaylar

MASTERCHEF DÜN AKŞAM KİM KAZANDI?

27 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanan son bölümde, MasterChef 2023 All Star yarışmasında mavi ve kırmızı takımlar arasında kritik bir dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Bu zorlu mücadelede, Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğindeki takımlar, verilen menüyü en iyi şekilde hazırlamak için becerilerini sergiledi.

MASTERCHEF 27 TEMMUZ KAZANANI KİM?

Sonuçta, dokunulmazlık kazanan takım MAVİ TAKIM oldu ve böylece eleme adayı belirleme aşamasına gelindi. Maalesef, dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım, kendi içlerinde bir bireysel dokunulmazlık oyununa girdi. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan kişi ise TAHSİN oldu.

MASTERCHEF POTAYA KİM GİTTİ?

Bireysel dokunulmazlık oyununun ardından, eleme adayları da belirlendi. Günün ilk eleme adayı EDA olarak belirlenirken, ikinci eleme adayı ise BÜŞRA oldu.

MasterChef 2023 All Star yarışması, nefes kesen dokunulmazlık mücadelesi ve eleme adaylarının belirlenmesiyle izleyicilerine dolu dolu bir bölüm sunmaya devam etti. Heyecanla bir sonraki bölümü beklemeye başladık!