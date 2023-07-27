Masterchef dün akşam kim kazandı? Masterchef 26 Temmuz kazananı kim? Masterchef kim elendi, kim çıktı, kim kazandı, kim yukarı çıktı, kim seçildi?
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TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyenleri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! Seyircilerin devamlı arattığı bir konu olan Masterchef dün akşam kim kazandı? İse araştırılıyor. TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Peki, Masterchef 26 Temmuz kazananı kim? Masterchef kim elendi, kim çıktı, kim kazandı, kim yukarı çıktı, kim seçildi? Masterchef potaya kim gitti?
Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak? Peki, Masterchef dün akşam kim kazandı? Masterchef 26 Temmuz kazananı kim? Masterchef kim elendi, kim çıktı, kim kazandı, kim yukarı çıktı, kim seçildi? Masterchef potaya kim gitti? Masterchef dün akşam yapılan yemekler neler? Masterchef eleme adayları kimler? İşte detaylar
MasterChef 2023 yarışmasının 26 Temmuz 2023 Çarşamba günü ekranlara gelen son bölümünde mavi ve kırmızı takımlar dokunulmazlık oyunu mücadelesinde karşı karşıya geldi. MasterChef 2023 son bölümde dokunulmazlığı kazanan MAVİ TAKIM oldu.
Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim AYAZ oldu.
26 Temmuz 2023 Çarşamba günü Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef 2023 All Star yarışmasında dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı oylaması yapıldı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan oyunun ardından dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu.