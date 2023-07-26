TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyenleri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! Seyircilerin devamlı arattığı bir konu olan Masterchef dün akşam kim kazandı? İse araştırılıyor. TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Peki, Masterchef 25 Temmuz kazananı kim? Masterchef kim elendi, kim çıktı, kim kazandı, kim yukarı çıktı, kim seçildi? Masterchef potaya kim gitti?

Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak? Peki, Masterchef dün akşam kim kazandı? Masterchef 25 Temmuz kazananı kim? Masterchef kim elendi, kim çıktı, kim kazandı, kim yukarı çıktı, kim seçildi? Masterchef potaya kim gitti? Masterchef dün akşam yapılan yemekler neler? Masterchef eleme adayları kimler? İşte detaylar…

MASTERCHEF DÜN AKŞAM KİM KAZANDI?

Haftanın birinci dokunulmazlık oyununda yarışmacılar bir kez daha 7 bölge konseptinde karşılaştı. Bu etapta yedi bölgeden 7 börek istendi. Gecenin hazırlanacak börekleri ise Adana böreği, pırasalı börek, çi börek, paşa böreği, kavurmalı gömme, zeytinli börek ve ıspanaklı nokul oldu.

MASTERCHEF 25 TEMMUZ KAZANANI KİM?

Düello şeklinde oynanan bu etapta verilen süre sonrası şefler tabakları değerlendirdi ve kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kazandı. Batuhan'ın kaptanlığındaki mavi takım ise bireysel dokunulmazlığa gitti.

MASTERCHEF POTAYA KİM GİTTİ?

Mavi takımın haftanın 1. dokunulmazlık oyununu kaybettiği heyecan dolu gecede bireysel dokunulmazlığı kazanan Dilara eleme adayı olarak Rıfat'ın ismini söyledi.

Gecenin ilerleyen anlarında ise eleme oylaması yapıldı. Oylamada en fazla ismi çıkan yarışmacı Tolga oldu. Böylece bu haftanın MasterChef 1. ve 2. eleme adayı Rıfat ve Tolga olarak belirlendi.

MASTERCHEF DÜN YAPILAN YEMEKLER NELER?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları gecenin ikinci etabında bu kez siyah önlüklerini giyerek bireysel dokunulmazlık için tezgah başına geçti. Bu turda şefler yarışmacılardan ışgın otu ile yaratıcı tabak istedi. Süre ise 45 dakika oldu.

Bireysel dokunulmazlık oyununda en iyi tabağı yapan isimler, Tanya, Dilara ve Suna oldu. Gecenin sonunda ise bireysel dokunulmazlık oyununu Dilara kazandı.