TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyenleri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! Seyircilerin devamlı arattığı bir konu olan Masterchef dün akşam kim kazandı? İse araştırılıyor. TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Peki, Masterchef 24 Temmuz kazananı kim? Masterchef kim elendi, kim çıktı, kim kazandı, kim yukarı çıktı, kim seçildi? Masterchef potaya kim gitti?

Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak? Peki, Masterchef dün akşam kim kazandı? Masterchef 24 Temmuz kazananı kim? Masterchef kim elendi, kim çıktı, kim kazandı, kim yukarı çıktı, kim seçildi? Masterchef potaya kim gitti? Masterchef dün akşam yapılan yemekler neler? Masterchef eleme adayları kimler? İşte detaylar…

MASTERCHEF DÜN AKŞAM KİM KAZANDI?

Tv8 ekranlarında sevenleri ile buluşan MasterChef'in 24 Temmuz Pazartesi günü yayınlanan bölümünde, şefler kaptanlık oyunu için yarışmacılardan Mehmet Şef'in deniz ürünleri tabağını istedi. Zorlu etabın ardından en başarılı tabağı yapan isimler Tanya, Eray, Sergen, Tahsin, Tolga, Gamze, Esra ve Batuhan oldu.

MASTERCHEF 24 TEMMUZ KAZANANI KİM?

Şeflerin istediği Mehmet Şef'in imza tabağını tekniğine en uygun yapan isimler; Tanya, Eray, Sergen, Tahsin, Tolga, Gamze, Esra ve Batuhan oldu. Şeflerin kararı ile mavi takım kaptanı ise Batuhan seçildi. Haftanın kaptanlığını kazanan Batuhan, kırmızı takım kaptanlığına da Sefa'yı getirdi.

MASTERCHEF DÜN YAPILAN YEMEKLER NELER?

Sezonun üçüncü kaptanlık oyununda Danilo, Somer ve Mehmet Şef bu hafta yarışmacılardan Mehmet Şef'in deniz mahsulleri tabağını hazırlamasını istedi. Bu etapta yarışmacılara verilen süre ise 45 dakika oldu.