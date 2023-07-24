TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyenleri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! Seyircilerin devamlı arattığı bir konu olan Masterchef dün akşam kim kazandı? İse araştırılıyor. TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Peki, Masterchef 23 Temmuz kazananı kim? Masterchef kim elendi, kim çıktı, kim kazandı, kim yukarı çıktı, kim seçildi? Masterchef potaya kim gitti?

Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak? Peki, Masterchef dün akşam kim kazandı? Masterchef 23 Temmuz kazananı kim? Masterchef kim elendi, kim çıktı, kim kazandı, kim yukarı çıktı, kim seçildi? Masterchef potaya kim gitti? Masterchef dün akşam yapılan yemekler neler? Masterchef eleme adayları kimler? İşte detaylar…

MASTERCHEF DÜN AKŞAM KİM KAZANDI?

Masterchef eleme gecesinin ilk etabı Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin seçtiği ana ürünle yaratıcı yemek hazırlama üzerine yapıldı. Yemeklerini hazırlayan yarışmacılar sürenin sona ermesiyle birlikte Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin tadım değerlendirmesine sundu. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin tadım değerlendirmesi sonrasında en başarılı ürünleri hazırlayan Eda, Mert, Büşra eleme potasından çıkmaya hak kazandı.

MASTERCHEF 23 TEMMUZ KAZANANI KİM?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star yarışmasında eleme potasından çıkamayan yarışmacılar 2. etapta şef imza yemeği hazırlamak için bir kez daha tezgah başına geçti. Şef imza yemeğine en az yakın tabak hazırlayan yarışmacı bu hafta MasterChef'ten elenen isim oldu. Elenen yarışmacı BURCU oldu.

MASTERCHEF POTAYA KİM GİTTİ?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star yarışmasında sezonun 2. Elemesi için potada yer alan Büşra, Gamze, Ayaz, Mert, Eda ve Burcu arasından birisi elenerek yarışmaya veda etti.