TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyenleri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! Seyircilerin devamlı arattığı bir konu olan Masterchef dün akşam kim kazandı? İse araştırılıyor. TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Peki, Masterchef 20 Temmuz kazananı kim? Masterchef kim elendi, kim çıktı, kim kazandı, kim yukarı çıktı, kim seçildi? Masterchef potaya kim gitti?

Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak? Peki, Masterchef dün akşam kim kazandı? Masterchef 20 Temmuz kazananı kim? Masterchef kim elendi, kim çıktı, kim kazandı, kim yukarı çıktı, kim seçildi? Masterchef potaya kim gitti? Masterchef dün akşam yapılan yemekler neler? Masterchef eleme adayları kimler? İşte detaylar…

MASTERCHEF DÜN AKŞAM KİM KAZANDI?

Mavi ve kırmızı takım üyeleri 'Bakliyat ve yeşillik' konseptinde düelloya çıktı. Yarışma sırasında iddialı isimler Sergen ile Dilara arasında bir ilk yaşandı ve şefler iki yarışmacının da tabaklarını başarılı bularak beraberlik olduğunu belirttiler. İki yarışmacıya da 1'er puan verildi.

MASTERCHEF 20 TEMMUZ KAZANANI KİM?

Somer Şef, Sergen ve Dilara'nın tabaklarının tadımı ardından, 'İkiniz de MasterChef All Star'a çok yakışıyorsunuz bu tabaklarla. Bravo!' sözlerini kullandı. Akabinde üç şefin de tabakları değerlendirmesi sonrasında Somer Sivrioğlu yeniden söz alarak; 'Gerçekten bu iki tabaktan hangisine gitsek öbürüne çok ayıp olurdu. İki tane üst düzey tabak var.' dedi. Dilara ve Sergen'in tabağı hakkında Mehmet Şef şu sözleri kullandı: 'Aslında bu sene MasterChef All Star'da hiç olmayan şeyler oluyor. Bu da bizim karşılaştığımız ve yaptığımız şeyler değil. Herkes görüşlerini söyledi ve hepimiz kaldık. Beraberlik demek aslında ikinizde kazandınız. İkinizi de tebrik ediyoruz.

MASTERCHEF POTAYA KİM GİTTİ?

Kıran kırana yarışın kazananı açık ara ikinci defa kırmızı takım oldu. Mavi takım bireysel dokunulmazlık rekabeti için yeniden stüdyoya girdi. Bu aşamada mavi takım üyelerinden 'Sıfır atık' konseptinde yaratıcı tabaklar istendi.

Son ikiye Çağatay ile Sergen kaldı. Günün ve haftanın son dokunulmazlığı Sergen'e gitti.

MASTERCHEF DÜN YAPILAN YEMEKLER NELER?

Haftanın eleme adayları şöyle: Kırmızı takımdan Gamze ve Büşra, mavi takımdan ise Ayaz ile Mert seçildi.

Sergen'in seçimi ile akşamın ilk gitme adayı mavi takım kaptanı Eda oldu ve oylama sonucuna bağlı olarak günün son ismi Burcu seçildi.