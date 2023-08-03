TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyenleri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! Seyircilerin devamlı arattığı bir konu olan Masterchef dün akşam kim kazandı? İse araştırılıyor. TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Peki, Masterchef 2 Ağustos kazananı kim? Masterchef kim elendi, kim çıktı, kim kazandı, kim yukarı çıktı, kim seçildi? Masterchef potaya kim gitti?

Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak? Peki, Masterchef dün akşam kim kazandı? Masterchef 2 Ağustos kazananı kim? Masterchef kim elendi, kim çıktı, kim kazandı, kim yukarı çıktı, kim seçildi? Masterchef potaya kim gitti? Masterchef dün akşam yapılan yemekler neler? Masterchef eleme adayları kimler? İşte detaylar

MASTERCHEF DÜN AKŞAM KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin bu akşamki bölümünde Gamze, bireysel dokunulmazlığı kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Eleme potasına gidecek 3. ve 4. adaylar da belirlendi. Günün dokunulmazlık oyununu mavi takımın galibiyetiyle sonuçlandı. Gamze, takım arkadaşlarına yönelik şu sözleriyle iddialı bir duruş sergiledi: "Benim takımımda yemek yapmak isteyenler gelir, masada yemek yapar." Eray ise "Sen ne anlatıyorsun?" diye tepki göstererek tartışma yarattı.

Üçüncü eleme adayı Eray oldu. Dördüncü adaylık ise Eda'ya 6 oy alarak verildi. Barış, takım arkadaşlarına uyarıda bulunarak, "Bu saatten sonra herkes kendine dikkat etsin. Kaptanlığı yapamadın, egolarından dolayı kabul etmedin. Kendine bu saatten sonra dikkat et. İyi günler." şeklinde ifadeler kullandı.

MASTERCHEF 2 AĞUSTOS KAZANANI KİM?

MasterChef Türkiye'de, kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Gamze, eleme potasına Eray'ı gönderdi. Gecenin ilerleyen anlarında ise diğer eleme adayını belirlemek üzere yapılan oylama sonucu en fazla oyu alan isim Eda oldu. Böylece MasterChef'te bu haftanın eleme adayları Tanya, Mert, Eray ve Eda olarak belirlendi.

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda şefler, yarışmacılardan Karayip yemekleri konseptinde yemekler hazırlamalarını istedi. Gecenin menüsünde keshi yena, cou cou ve soslu levrek, Karayip pilavı, baigan choka ve sada roti, biberli Jamaika karidesi ve creole sos, mezgit kızartma, dulce de leche cortada gibi lezzetler yer aldı.

MASTERCHEF POTAYA KİM GİTTİ?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları, gecenin ikinci etabında siyah önlüklerini giyerek bireysel dokunulmazlık için tezgah başına geçti. Bu etapta şefler, yarışmacılardan "imam bayıldı" yemeği hazırlamalarını istedi. 45 dakikalık sürenin sonunda şeflerin yaptığı değerlendirme sonucu en iyi tabağı hazırlayanlar Eray, Barış, Suna ve Gamze oldu. Bireysel dokunulmazlığı ise Gamze kazandı.