TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyenleri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! Seyircilerin devamlı arattığı bir konu olan Masterchef dün akşam kim kazandı? İse araştırılıyor. TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Peki, Masterchef 19 Temmuz kazananı kim? Masterchef kim elendi, kim çıktı, kim kazandı, kim yukarı çıktı, kim seçildi? Masterchef potaya kim gitti?

Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak? Peki, Masterchef dün akşam kim kazandı? Masterchef 19 Temmuz kazananı kim? Masterchef kim elendi, kim çıktı, kim kazandı, kim yukarı çıktı, kim seçildi? Masterchef potaya kim gitti? Masterchef dün akşam yapılan yemekler neler? Masterchef eleme adayları kimler? İşte detaylar…

MASTERCHEF DÜN AKŞAM KİM KAZANDI?

Kıran kırana yarışın kazananı mavi takım oldu. Kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyununa çıktı. Kırmızı takım üyeleri bu turda Gaziantep'in şiveydiz yemeğini yaptı.

Şeflerin değerlendirmesi sonrasında Berker ile Tanya son ikiye kaldı. Günün dokunulmazlığı da Tanya'nın oldu. Eleme potasına da Gamze'yi dahil etti.

MASTERCHEF 19 TEMMUZ KAZANANI KİM?

Kıyasıya mücadelenin sonunda, mavi takım yarışın galibi oldu. Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık oyununa katıldı. Bu turda, Kırmızı takım üyeleri Gaziantep'in şiveydiz yemeğini ustaca pişirdi.

Şefler, yemeklerin değerlendirmesini yaptıktan sonra Berker ve Tanya, birincilik için kapıştılar. Sonunda, günün dokunulmazlığı Tanya'nın oldu. Ancak, maalesef eleme potasına Gamze dahil edildi ve onun için tehlikeli bir durum ortaya çıktı.

MASTERCHEF POTAYA KİM GİTTİ?

İlk eleme adayları mavi takımdan Ayaz ve Mert olmuştu. Üçüncü ve dördüncü adaylar Gamze ve oylama ile Büşra seçildi.

MASTERCHEF DÜN YAPILAN YEMEKLER NELER?

MasterChef'te ikinci takım mücadelesinde mavi ve kırmızı takımları zorlayan bir menü karşılarına çıktı. Şefler yarışmacılardan '7 ülke ve 7 yerel lezzet' konseptinden; 'Lampredotto (Floransa, İtalya), Fish and chips (Londra, İngiltere), Thal green curry(Bangkok, Tayland), Dim sun (Hong Kong, Çin), Paris mash & Cafe de Paris soslu steak (Paris, Fransa), Meat Pie (Sidney, Avustralya), Berliner (Berlin, Almanya) yemekleri istendi.