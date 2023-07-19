TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyenleri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! Seyircilerin devamlı arattığı bir konu olan Masterchef dün akşam kim kazandı? İse araştırılıyor. TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Peki, Masterchef 18 Temmuz kazananı kim? Masterchef kim elendi, kim çıktı, kim kazandı, kim yukarı çıktı, kim seçildi? Masterchef potaya kim gitti?

Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak? Peki, Masterchef dün akşam kim kazandı? Masterchef 18 Temmuz kazananı kim? Masterchef kim elendi, kim çıktı, kim kazandı, kim yukarı çıktı, kim seçildi? Masterchef potaya kim gitti? Masterchef dün akşam yapılan yemekler neler? Masterchef eleme adayları kimler? İşte detaylar…

MASTERCHEF DÜN AKŞAM KİM KAZANDI?

Ekranların en sevilen yarışma programı MasterChef All Star'da ikinci haftanın ilk takım oyununda şefler takımlardan 7 bölgeden 7 tatlı konseptini 45 dakikada çıkarmalarını istedi. 7 bölgeden 7 tatlı (Cezerye, fırın sütlaç, kadayıf dolması, katmer, laz böreği, nevziye, şambali) konseptini takımlar başarı ile çıkardı ve şefler değerlendirmede bulundu. Kıran kırana lezzet mücadelesinin kazananı Kırmızı Takım oldu.

MASTERCHEF 18 TEMMUZ KAZANANI KİM?

Takım yarışını kaybeden mavi takım bireysel dokunulmazlık rekabetine çıktı. Bu aşamada demirhindi ürünü ile yaratıcı tabaklar yapmaları istendi ve 45 dakika süre verildi. Çıkan tabakların değerlendirilmesiyle beraber Eda ile Burcu son ikiye kaldı. Günün bireysel dokunulmazlığını Burcu aldı. Eda'nın altın kaptanlık rozeti ise gümüşe çevrildi.

MASTERCHEF POTAYA KİM GİTTİ?

All Star'da haftanın ilk takım oyunu gerçekleşti ve akabinde eleme adayları belli oldu. İlk isim, dokunulmazlığı alan Burcu'nun tercihi ile Ayaz potada yer alırken günün ikinci adayı olarak da Mert seçildi.

MASTERCHEF DÜN YAPILAN YEMEKLER NELER?

Ekranların en sevilen yarışma programı MasterChef All Star'da ikinci haftanın ilk takım oyununda şefler takımlardan 7 bölgeden 7 tatlı konseptini 45 dakikada çıkarmalarını istedi. 7 bölgeden 7 tatlı (Cezerye, fırın sütlaç, kadayıf dolması, katmer, laz böreği, nevziye, şambali) konseptini takımlar başarı ile çıkardı ve şefler değerlendirmede bulundu.