TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyenleri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! Seyircilerin devamlı arattığı bir konu olan Masterchef dün akşam kim kazandı? İse araştırılıyor. TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Peki, Masterchef 17 Temmuz kazananı kim? Masterchef kim elendi, kim çıktı, kim kazandı, kim yukarı çıktı, kim seçildi? Masterchef potaya kim gitti?

Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak? Peki, Masterchef dün akşam kim kazandı? Masterchef 17 Temmuz kazananı kim? Masterchef kim elendi, kim çıktı, kim kazandı, kim yukarı çıktı, kim seçildi? Masterchef potaya kim gitti? Masterchef dün akşam yapılan yemekler neler? Masterchef eleme adayları kimler? İşte detaylar…

MASTERCHEF DÜN AKŞAM KİM KAZANDI?

TV8'in sevilen yemek yarışması programı MasterChef All Star başarılı ana kadrosuyla beraber heyecan dolu mücadelelere sahne oluyor. 17 Temmuz 2023 Pazartesi akşamı MasterChef All Star'da 2. kaptanlık mücadelesi için ter döküldü. Eda kaptan mavi takım kaptanı seçildi. Kırmızı takım kaptanı olarak da yeni gelen Barış'ı seçti.

MASTERCHEF 17 TEMMUZ KAZANANI KİM?

MasterChef All Star'da ilk eleme heyecanında geri sayım sona erdi. İlk aşamada yer fıstığı verilen yarışmacılardan yaratıcılık menüsü çıkartmaları istendi.

MASTERCHEF POTAYA KİM GİTTİ?

İkinci tura kalan yarışmacılardan şef tabağı yapmaları istendi. MasterChef All Star'da ilk elenen yarışmacı Mehmet Şef'in Bodrum Geceleri tabağını en başarısız yapan Güzide oldu.

MasterChef Güzide, MasterChef All Star'ın ilk elenen yarışmacısı oldu.