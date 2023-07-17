TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyenleri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! Seyircilerin devamlı arattığı bir konu olan Masterchef dün akşam kim kazandı? İse araştırılıyor. TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Peki, Masterchef 14 Temmuz kazananı kim? Masterchef kim elendi, kim çıktı, kim kazandı, kim yukarı çıktı, kim seçildi? Masterchef potaya kim gitti?

Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak? Peki, Masterchef dün akşam kim kazandı? Masterchef 14 Temmuz kazananı kim? Masterchef kim elendi, kim çıktı, kim kazandı, kim yukarı çıktı, kim seçildi? Masterchef potaya kim gitti? Masterchef dün akşam yapılan yemekler neler? Masterchef eleme adayları kimler? İşte detaylar…

MASTERCHEF DÜN AKŞAM KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star'ın 14 Temmuz Cuma akşamı yayınlanan son bölümünde mavi ve kırmızı takım verilen sorulara doğru cevap vermek için ilk etapta karşılaştı. Bu etabın sonunda kırmızı takım ikinci tura çıkarken yaratıcılık finaline Eray ile Batuhan kaldı. 100 bin TL'yi ise Eray kazandı.

MASTERCHEF 14 TEMMUZ KAZANANI KİM?

Sezonun ilk ödül oyununda mavi ve kırmızı takım bu kez soru ve cevap etabında mücadele verdi. İki takıma geçtiğimiz sezondan anlar gösterildi ve o videolar ile ilgili sorular soruldu. Eğlenceli anların yaşandığı ilk turda mavi takım elenirken kırmızı takım yaratıcılık turuna yükseldi.

MASTERCHEF POTAYA KİM GİTTİ?

İlk turun ardından ikinci etapta ise bu kez kırmızı takım kendi arasında yarıştı. Bu turda şefler yarışmacılardan lime ve soya filizi ile yaratıcı tabak hazırlamalarını istedi. Süre ise 45 dakika olarak belirlendi.