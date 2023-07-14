TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyenleri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! Seyircilerin devamlı arattığı bir konu olan Masterchef dün akşam kim kazandı? İse araştırılıyor. TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Peki, Masterchef 13 Temmuz kazananı kim? Masterchef kim elendi, kim çıktı, kim kazandı, kim yukarı çıktı, kim seçildi? Masterchef potaya kim gitti?

Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak? Peki, Masterchef dün akşam kim kazandı? Masterchef 13 Temmuz kazananı kim? Masterchef kim elendi, kim çıktı, kim kazandı, kim yukarı çıktı, kim seçildi? Masterchef potaya kim gitti? Masterchef dün akşam yapılan yemekler neler? Masterchef eleme adayları kimler? İşte detaylar…

MASTERCHEF DÜN AKŞAM KİM KAZANDI?

TV8'de haftanın her günü sevenleriyle buluşan Mastercheff programında dün gece yarışmacılar bir düello mücadelesine giriştiler. Bu düelloda, balık ve sebzelerin kullanıldığı bir bölümde yarışmacılar eşleşmelerini gerçekleştirdiler ve kırmızı takım dokunulmazlığı kaybetti. Gecenin sonunda ise eleme adayları Rıfat ve Eray oldu.

MASTERCHEF 13 TEMMUZ KAZANANI KİM?

Kırmızı takımın dokunulmazlık oyununu kaybettiği gece, bireysel dokunulmazlığı kazanan Büşra, haftanın 5. eleme adayı olarak kaptan Eray'ın adını verdi. Heyecan dolu gecenin sonunda eleme oylaması da yapıldı. Oylamada en çok adı çıkan yarışmacı Rıfat oldu ve Eda'nın kendisini yazması üzerine Rıfat gözyaşlarını tutamadı. Böylece MasterChef'te bu hafta eleme adayları Batuhan, Berker, Gamze, Mert, Eray ve Rıfat olarak belirlendi.

MASTERCHEF POTAYA KİM GİTTİ?

Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda yarışmacılar düelloda karşılaştı. Bu aşamada balık ve sebzeler kullanıldı ve ana ürünler arasında uskumru, sazan, kabak, mısır, sarımsak, kalkan ve patlıcan yer aldı. Düello tarzında oynanan bu aşamada verilen sürenin sonunda şefler tabakları değerlendirdi ve mavi takım dokunulmazlık oyununu kazandı. Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık için yarışmaya devam etti.

MASTERCHEF DÜN YAPILAN YEMEKLER NELER?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları, gecenin ikinci aşamasında siyah önlüklerini giyerek bireysel dokunulmazlık için tezgah başına geçti. Bu turda yarışmacılardan sıfır atık konseptinde yaratıcı tabaklar istendi ve ana malzemeler arasında yer elması, baby ahtapot, nohut, mascarpone, tavuk göğsü, espresso, mısır unu, yasmin pirinci, kaju, arapsaçı, yeni dünya, lime, nar ekşisi ve koçan mısır bulunuyordu. Süre tam 45 dakika olarak belirlendi. Bireysel dokunulmazlık oyununda en iyi tabağı yapan isimler Çağatay, Burcu ve Büşra oldu ve dokunulmazlığı Büşra kazandı.