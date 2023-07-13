TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyenleri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! Seyircilerin devamlı arattığı bir konu olan Masterchef dün akşam kim kazandı? İse araştırılıyor. TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Peki, Masterchef 12 Temmuz kazananı kim? Masterchef kim elendi, kim çıktı, kim kazandı, kim yukarı çıktı, kim seçildi? Masterchef potaya kim gitti?

Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak? Peki, Masterchef dün akşam kim kazandı? Masterchef 12 Temmuz kazananı kim? Masterchef kim elendi, kim çıktı, kim kazandı, kim yukarı çıktı, kim seçildi? Masterchef potaya kim gitti? Masterchef dün akşam yapılan yemekler neler? Masterchef eleme adayları kimler? İşte detaylar…

MASTERCHEF DÜN AKŞAM KİM KAZANDI?

Masterchef All Star'ın 12 Temmuz tarihli son bölümünde, kırmızı takım ve mavi takım haftanın birinci dokunulmazlık oyununda 'en çok aratılan yemekler' menüsü için mücadele verdi. 7 çeşit yemeğin hazırlandığı gecede kırmızı takım dokunulmazlığı kazanarak kendisini garanti altına alırken, bireysel dokunulmazlık sonrası mavi takımda iki isim MasterChef eleme potasına gitti.

MASTERCHEF 12 TEMMUZ KAZANANI KİM?

Tv8 ekranlarında All Star sezonu ile seyirci karşısına çıkan MasterChef'te dün gece sezonun ikinci dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan baba ganushi birria taco, cinnamon roll, marrt me chicken, panner pasanda, nasi goreng, sugo di pomodoro menüsünü istedi. Mavi takım bireysel dokunulmazlığa giderken gecenin eleme adayları Gamze ve Mert oldu.

MASTERCHEF POTAYA KİM GİTTİ?

Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Sergen eleme potasına Gamze'yi gönderdi. Eleme sırasında Sergen ve Gamze arasında tartışma çıktı. Korkan insanla çalışmak istemediğini söyleyen Sergen'in sözleri karşısında Gamze gözyaşlarını tutamadı. Daha sonra mavi takımda gecenin ikinci adayını belirlemek üzere oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucu en fazla oyu alan isim Mert oldu.

Böylece bu haftanın eleme adayları Batuhan, Berker, Gamze ve Mert oldu.

MASTERCHEF DÜN YAPILAN YEMEKLER NELER?

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan 7 çeşitlik yemek istedi. Gecenin menüsünde ise baba ganushi birria taco, cinnamon roll, marrt me chicken, panner pasanda, nasi goreng, sugo di pomodoro menüsü verdi. Bu etapta şefler yarışmacılara tam 50 dakika süre verdi. Bu etapta yapılan değerlendirme sonucu dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.