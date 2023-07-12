TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyenleri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! Seyircilerin devamlı arattığı bir konu olan Masterchef dün akşam kim kazandı? İse araştırılıyor. TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Peki, Masterchef 11 Temmuz kazananı kim? Masterchef kim elendi, kim çıktı, kim kazandı, kim yukarı çıktı, kim seçildi? Masterchef potaya kim gitti?

Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak? Peki, Masterchef dün akşam kim kazandı? Masterchef 11 Temmuz kazananı kim? Masterchef kim elendi, kim çıktı, kim kazandı, kim yukarı çıktı, kim seçildi? Masterchef potaya kim gitti? Masterchef dün akşam yapılan yemekler neler? Masterchef eleme adayları kimler? İşte detaylar…

MASTERCHEF DÜN AKŞAM KİM KAZANDI?

MasterChef'in dün geceki bölümünde sezonun ilk dokunulmazlık oyunu gerçekleştirildi. Şefler, yarışmacılardan 7 farklı bölgenin ana yemeklerini hazırlamalarını istedi. Mavi takım, bu oyunu kazanarak dokunulmazlık avantajını elde etti. Kırmızı takımda ise bireysel dokunulmazlığı Çağatay kazandı. Yarışmanın ilerleyen kısmında eleme potasına giren isimler ise Batuhan ve Berker oldu. Sezonun ilk dokunulmazlık oyunu sonrasında, kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Çağatay, eleme potasına Batuhan'ı gönderme hakkını kullanarak onu seçti.

MASTERCHEF 11 TEMMUZ KAZANANI KİM?

Heyecan dolu gecede diğer adayı belirlemek üzere eleme oylaması yapıldı. Yapılan oylama sonucu Büşra ve Berker 5'er oy aldı. Eşit oyların çıkmasından dolayı karar kaptan Eray'a kaldı. Eray ise kararını Berker'den yana kullandı.

MASTERCHEF POTAYA KİM GİTTİ?

Sezonun ilk dokunulmazlık oyunu sonrası kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Çağatay eleme potasına Batuhan'ı gönderdi.

MASTERCHEF DÜN YAPILAN YEMEKLER NELER?

MasterChef All Star'ın ilk takım dokunulmazlığı oyununda, şefler kırmızı ve mavi takımlardan 7 bölgeye özgü ana yemek menüsü hazırlamalarını istedi. Gecenin öne çıkan yemekleri arasında grida buğulama, yenidünya kebabı, çirleme, çiporta, karalahana sarma ve çökelekli hingel bulunuyordu. Yarışmacılara bu menüyü hazırlamaları için 45 dakika süre verildi. Değerlendirmeyi yapan şeflerin oy birliğiyle, mavi takım takım dokunulmazlığını kazandı. Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık için tezgah başına dönerek yarışmaya devam etti.