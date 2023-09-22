Masterchef dün akşam kim kazandı, kim elendi? Masterchef 21 Eylül kazananı kim, yeni takımlar oluştu mu?

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyenleri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! Seyircilerin devamlı arattığı bir konu olan Masterchef dün akşam kim kazandı? İse araştırılıyor. TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Peki, Masterchef dün akşam kim kazandı, kim elendi? 21 Eylül kazananı kim, yeni takımlar oluştu mu?

Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak? Peki, Masterchef dün akşam kim kazandı, kim elendi? 21 Eylül kazananı kim, yeni takımlar oluştu mu? İşte detaylar…

MASTERCHEF DÜN AKŞAM KİM KAZANDI, KİM ELENDİ?

Masterchef All Star'ın 21 Eylül tarihli 95. bölümünde, kırmızı ve mavi takım, 'Bademli yemekler' konseptinde yarıştı. Yemeklerin değerlendirilmesi sonucunda kırmızı takım haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazandı. Mavi takımda ise iki yarışmacı MasterChef eleme adayı olarak belirlendi. Ayrıca mavi takımın dokunulmazlık oyununu kaybetmesi sonrasında Kıvanç, bireysel dokunulmazlığı kazanarak Sergen'i eleme potasına gönderdi.

MASTERCHEF BUGÜN NE OYUNU VAR?

Eleme oylaması sonucunda en fazla ismi çıkan yarışmacı Azize oldu. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan 'Bademli yemekler' konseptinde yedi çeşit yemek hazırlamalarını istedi. Menüde Romesco ve crostini, Sütlü badem çorbası, Bobotie, Terkib-i çeşidiyye, Buhara pilavı, Kavala kurabiyesi ve Keşkül gibi lezzetler yer aldı. Yarışmacılara 50 dakika süre verildi ve şefler yemekleri değerlendirdi. Başarılı performans sergileyen kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kazandı.

MASTERCEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları ise siyah önlüklerini giyerek bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Bu turda şefler yarışmacılardan yabani armuttan yaratıcı tabaklar yapmalarını istedi. Yarışmacılar oldukça yaratıcı tabaklar hazırladılar ve tur sonunda en başarılı tabakları sunan isimler; Kıvanç, Tahsin, Azize ve Alican oldu. Gecenin sonunda bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı ise Kıvanç oldu.