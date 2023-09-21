Masterchef dün akşam kim kazandı, kim elendi? Masterchef 20 Eylül kazananı kim, yeni takımlar oluştu mu?

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyenleri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! Seyircilerin devamlı arattığı bir konu olan Masterchef dün akşam kim kazandı? İse araştırılıyor. TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Peki, Masterchef dün akşam kim kazandı, kim elendi? 20 Eylül kazananı kim, yeni takımlar oluştu mu?

Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak? Peki, Masterchef dün akşam kim kazandı, kim elendi? 20 Eylül kazananı kim, yeni takımlar oluştu mu? İşte detaylar…

MASTERCHEF DÜN AKŞAM KİM KAZANDI, KİM ELENDİ?

Masterchef All Star'ın 20 Eylül 2023 tarihli 94. bölümü nefesleri kesti. Bu hafta, kırmızı ve mavi takım uluslararası et yemekleri konseptinde bir dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in talep ettiği 7 farklı yemeği daha iyi hazırlayan mavi takım, bu çekişmeli mücadeleyi kazandı ve dokunulmazlık oyununu elde etti.

MASTERCHEF BUGÜN NE OYUNU VAR?

Kırmızı takımda ise bireysel dokunulmazlık yarışı heyecan vericiydi ve Tolga, bu haftaki bireysel dokunulmazlığı kazandı. Ancak kırmızı takımın dokunulmazlık oyununu kaybetmesi sonucu, eleme adayları belirlendi. Eleme potasına bu hafta Barbaros adını yazdırırken, kırmızı takımda ise bireysel dokunulmazlığı elde eden Tolga, eleme potasına Sefa'yı gönderdi.

Heyecanın bir an olsun dinmediği bu gecede, eleme adayları da belirlendi. Kerem, Dilara, Barbaros ve Sefa, bu haftanın eleme adayları olarak açıklandı.

MASTERCEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan istenen yemekler arasında meat pie, chili con carne, steak diane, patates püresi, sticky lamb ribs, cotoletta alla milanese, baby patates, mansaf, smoky spiced t-bone steak ve salsa bulunuyordu. Yarışmacılara 45 dakika süre verildi ve şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda mavi takım dokunulmazlık oyununu kazandı.

Bireysel dokunulmazlık için süt helvası tatlısını hazırlayan yarışmacılar da 45 dakika süre içinde en iyi yemeği yapmaya çalıştı. Bu aşamada en iyi tabakları sunan isimler Sefa, Esra ve Tolga oldu. Gecenin sonunda bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ise Tolga oldu, kendisini tebrik ediyoruz!

Masterchef All Star, her anıyla izleyicilerine büyük bir heyecan yaşatmaya devam ediyor. Gelecek hafta için büyük bir merakla bekleniyor.