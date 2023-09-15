Masterchef dün akşam kim kazandı, kim elendi? Masterchef 14 Eylül kazananı kim, yeni takımlar oluştu mu?

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyenleri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! Seyircilerin devamlı arattığı bir konu olan Masterchef dün akşam kim kazandı? İse araştırılıyor. TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Peki, Masterchef dün akşam kim kazandı, kim elendi? 14 Eylül kazananı kim, yeni takımlar oluştu mu?

Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak? Peki, Masterchef dün akşam kim kazandı, kim elendi? 14 Eylül kazananı kim, yeni takımlar oluştu mu? İşte detaylar…

MASTERCHEF DÜN AKŞAM KİM KAZANDI, KİM ELENDİ?

MasterChef yarışması tüm heyecanıyla devam ediyor ve bu hafta eleme adayları belirlenecek. Ancak önce yarışmacılar ödül oyununda kıyasıya mücadele etti. Yarışmacılar ödül oyununda deniz ürünleri ile yaratıcı tabaklar hazırladılar ve şeflerin değerlendirmesi sonucunda en başarılı tabakları yarattılar. Hasan, Sergen, Tolga, Dilara ve Esra'nın tabakları öne çıktı. Ardından Dilara ve Sergen finalde karşı karşıya geldi ve ödülü kazanan isim Dilara oldu. Bu sonuçlarla birlikte haftanın eleme adayları da belirlenmiş oldu.

MASTERCHEF BUGÜN NE OYUNU VAR?

Bugün Masterchef 88. bölümünde ödül oyunu oyunu oynanacak. Birbirinden farklı balık türleri ile en güzel tarifle yapılmaya çalışılacak.

MASTERCEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef ödül oyununu Dilara kazandı.