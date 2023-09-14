Masterchef dün akşam kim kazandı, kim elendi? Masterchef 13 Eylül kazananı kim, yeni takımlar oluştu mu?

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyenleri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! Seyircilerin devamlı arattığı bir konu olan Masterchef dün akşam kim kazandı? İse araştırılıyor. TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Peki, Masterchef dün akşam kim kazandı, kim elendi? 13 Eylül kazananı kim, yeni takımlar oluştu mu?

Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak? Peki, Masterchef dün akşam kim kazandı, kim elendi? 13 Eylül kazananı kim, yeni takımlar oluştu mu? İşte detaylar…

MASTERCHEF DÜN AKŞAM KİM KAZANDI, KİM ELENDİ?

TV8 ekranlarında haftanın her günü yayınlanan MasterChef All Star programının 13 Eylül Çarşamba akşamıki bölümü, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Dokunulmazlık oyunu ve eleme adaylarının belirlenmesiyle geçen bu bölümde neler yaşandı gelin birlikte göz atalım.

İlk olarak, yarışmacılar takım oyununda künefe yapmak için düelloda rakipleriyle karşı karşıya geldi. Takım dokunulmazlığını kazanan ekip mavi takım olurken, bireysel dokunulmazlığı Sergen elde etti. Kırmızı takımın dokunulmazlık oyununu kaybetmesi sonucu, Sergen eleme potasına Gamze'yi aday gösterdi.

MASTERCHEF 13 EYLÜL KAZANANI KİM?

Dün yayınlanan programda, eleme oylaması gerçekleştirildi ve en fazla oyu alan yarışmacı Dilara oldu. Böylece MasterChef eleme adayları Barbaros, Eda, Gamze ve Dilara olarak belirlendi.

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda ise şefler yarışmacılardan künefe yapmalarını istedi. Bu düello şeklinde oynanan oyunda süreyi şefler belirlerken eşleşmeler şu şekildeydi:

- Barış - Kıvanç

- Hasan - Sefa

- Tanya - Eda

- Batuhan - Tolga

- Dilara - Azize

- Ayaz - Alican

- Tahsin - Kerem

- Gamze - Esra

- Sergen - Barbaros

MASTERCHEF YENİ TAKIMLAR OLUŞTU MU?

Süre sonunda yarışmacıların hazırladığı yemekleri şefler tadarak değerlendirdi ve dokunulmazlığı kazanan ekip mavi takım oldu.

Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları, gecenin ikinci etabında siyah önlüklerini giyerek bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Bu turda şefler yarışmacılardan, Somer Şef'in tabağı olan "Shoyu ramen"i hazırlamalarını istedi. Belli bir süre içinde en iyi yemeği yapmak için kırmızı takımın yarışmacıları elinden geleni gösterdi. Bireysel dokunulmazlık oyununun kazananları ise Tahsin, Sergen ve Dilara oldu. Gecenin sonunda bireysel dokunulmazlığı Sergen kazandı.

MasterChef All Star programı, her anında heyecan dolu anlarla izleyicilerini ekrana bağlamaya devam ediyor. Yeni takımlar önümüzdeki hafta oluşturulacak.