Masterchef dün akşam kim kazandı, kim elendi? Masterchef 11 Eylül kazananı kim, yeni takımlar oluştu mu?

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyenleri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! Seyircilerin devamlı arattığı bir konu olan Masterchef dün akşam kim kazandı? İse araştırılıyor. TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Peki, Masterchef dün akşam kim kazandı, kim elendi? 11 Eylül kazananı kim, yeni takımlar oluştu mu?

Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak? Peki, Masterchef dün akşam kim kazandı, kim elendi? 11 Eylül kazananı kim, yeni takımlar oluştu mu? İşte detaylar…

MASTERCHEF DÜN AKŞAM KİM KAZANDI, KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye, yemek tutkunlarının ilgiyle takip ettiği bir yarışma programı olarak her hafta yeni bir heyecana sahne oluyor. Bu yazıda, son bölümde yaşanan olayları özetleyeceğiz. Günün konseptinde, şefler yarışmacılardan et döner yapmalarını istediler. Yarışmacılar, lezzetli bir et döner yapma göreviyle karşı karşıya kaldılar.

MASTERCHEF 11 EYLÜL KAZANANI KİM?

Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı, mavi takım kaptanı olma hakkını kazanacaktı. Mavi takım kaptanı, aynı zamanda kırmızı takım kaptanını da seçecekti. Bu zorlu görev sonucunda mavi takım kaptanlığına Alican layık görüldü ve kırmızı takım kaptanı olarak Ayaz'ı seçti. Kaptanlar, kendi stratejileri doğrultusunda takımlarını oluşturacaklar. Ancak unutulmamalıdır ki MasterChef, sadece yemek yapma becerisi değil, aynı zamanda takım çalışması ve strateji yeteneği gerektiren bir yarışmadır.

MASTERCHEF YENİ TAKIMLAR OLUŞTU MU?

Yarışmanın sonunda ise elenen yarışmacı açıklandı. Ayaz, Tanya ve Sefa ilk turda başarılı olarak potadan kurtulmayı başardılar. Eda ile Suna ise eleme potasında yarıştılar. Ancak maalesef Suna, yemekte çıkan kalamar kıkırdağı nedeniyle elenen isim oldu.

MasterChef Türkiye'nin yeni haftasında ise takımlar yeniden oluşturuldu. İşte yeni haftanın takımları:

Mavi Takım:

- Alican (Kaptan)

- Barbaros

- Kıvanç

- Tolga

- Esra

- Azize

- Kerem

- Sefa

- Eda

Kırmızı Takım:

- Ayaz (Kaptan)

- Tahsin

- Hasan

- Sergen

- Dilara

- Gamze

- Tanya

- Barış

- Batuhan

MasterChef Türkiye'de yarışma heyecanı devam ediyor. Katılımcılar, lezzetli yemeklerle jürinin ve izleyicilerin kalbini kazanmak için kıyasıya rekabet ediyorlar.