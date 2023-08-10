TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyenleri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! Seyircilerin devamlı arattığı bir konu olan Masterchef dün akşam kim kazandı? İse araştırılıyor. TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Peki, Masterchef dün akşam kim kazandı, 9 Ağustos kazananı kim, kim elendi?

Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak? Peki, Masterchef dün akşam kim kazandı, 9 Ağustos kazananı kim, kim elendi? İşte detaylar…

MASTERCHEF DÜN AKŞAM KİM KAZANDI?

MASTERCHEF 9 AĞUSTOS KAZANANI KİM?

Kırmızı takımın bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacısı Eray, eleme potasına Sefa'yı gönderdi. Gece ilerledikçe ise diğer eleme adayını belirlemek için oy kullanıldı ve en fazla oyu alan yarışmacı Barbaros oldu. Böylece haftanın eleme adayları Eda, Çağatay, Sefa ve Barbaros olarak belirlendi.

Dokunulmazlık oyunu sürecinde şefler, yarışmacılardan sebzeler ve unları kullanarak yaratıcı tabaklar hazırlamalarını istedi. Ana ürünler arasında bamya, bezelye, biber, deniz börülcesi, domates, kabak, taze mısır, patlıcan, taze fasulye ve semiz otu yer aldı. Ayrıca tam buğday unu, çavdar unu, yulaf unu, badem unu, fındık unu, nohut unu, pirinç unu, mısır unu, keçiboynuzu unu ve soya unu gibi un çeşitleri kullanıldı. Bu bölümde dokunulmazlık oyununu Eray kazandı.

MASTERCHEF YENİ TAKIMLAR OLUŞTU MU?

Dokunulmazlık oyununun sonucunda mavi takım 6-1 galip geldi. Aynı zamanda mavi takım, programın ikinci gününde de dokunulmazlığı kazandı. Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım yarışmacıları ise bireysel dokunulmazlık mücadelesi için siyah önlükler giyerek kuzu pirzola ve tarhun ile yaratıcı tabaklar hazırladı. Bu etapta en iyi tabakları hazırlayan yarışmacılar Eray, Tanya ve Mert oldu, ancak dokunulmazlığı Eray kazandı. Bu bölümde yeni takımlar oluşmadı.