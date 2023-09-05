TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyenleri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! Seyircilerin devamlı arattığı bir konu olan Masterchef dün akşam kim kazandı? İse araştırılıyor. TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Peki, Masterchef dün akşam kim kazandı, 4 EYLÜL kazananı kim, kim elendi?

Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak? Peki, Masterchef dün akşam kim kazandı, 4 EYLÜL kazananı kim, kim elendi? İşte detaylar…

MASTERCHEF DÜN AKŞAM KİM KAZANDI?

Çağatay'ın sağlık sorunları nedeniyle MasterChef yarışmasından ayrılmasının ardından, dün gece kaptanlık oyunu büyük bir heyecana sahne oldu. Kaptanlık oyununda, Danilo, Somer ve Mehmet Şef, bu hafta yarışmacılardan sac kavurma ve pilav yapmalarını istediler. Sürenin sonunda, Danilo, Somer ve Mehmet Şef, değerlendirme sonuçlarını açıkladılar. Şeflerin ortak kararına göre, kaptanlık oyununda en başarılı tabakları hazırlayan yarışmacılar; Sefa, Batuhan, Ayaz, Esra, Hasan, Barbaros, Sergen, Dilara ve Azize olarak belirlendi.

MASTERCHEF 4 EYLÜL KAZANANI KİM?

Gecenin sonunda ise kaptanlık unvanını kazanan isim Sefa oldu. Mavi takımın kaptanı olarak seçilen Sefa, aynı zamanda kırmızı takımın kaptanlığına Dilara'yı getirdi. Sefa ve Dilara'nın liderliğindeki gece, takımların oluşturulmasıyla devam etti. Her iki kaptan da güçlü buldukları yarışmacıları kendi takımlarına seçtiler.

MASTERCHEF YENİ TAKIMLAR OLUŞTU MU?

Bu hafta MasterChef'te takımlar şu şekilde oluştu:

Mavi Takım: Sefa (Kaptan), Barbaros, Hasan, Ayaz, Esra, Suna, Kerem, Azize ve Alican.

Kırmızı Takım: Dilara (Kaptan), Sergen, Tahsin, Tolga, Kıvanç, Tanya, Batuhan, Gamze ve Barış.