Masterchef dün akşam kim kazandı, 28 Ağustos kazananı kim, kim elendi? Masterchef All Star son bölüm haftanın takımları belli oldu mu?

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyenleri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! Seyircilerin devamlı arattığı bir konu olan Masterchef dün akşam kim kazandı? İse araştırılıyor. TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Peki, Masterchef dün akşam kim kazandı, 28 Ağustos kazananı kim, kim elendi, haftanın takımları belli oldu mu?

Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak? Peki, Masterchef dün akşam kim kazandı, 28 Ağustos kazananı kim, kim elendi? Masterchef All Star son bölüm izle! Masterchef All Star son bölüm haftanın takımları belli oldu mu? İşte detaylar…

MASTERCHEF DÜN AKŞAM KİM KAZANDI?

Masterchef All Star'ın 28 Ağustos 2023 tarihli bölümünde kaptanlık oyunu sonuçlandı. İşte kazanan kaptan ve oluşan takımlar… MasterChef All Star'ın izleyenlerden tam not alan 28 Ağustos 2023 tarihli 71. son bölümünde, kaptanlık oyunu büyük bir heyecana sahne oldu. Yarışmacılar, tezgah başında zamanla yarışarak kaptanlık rolünü belirlediler. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in istediği baklava tatlısını en iyi şekilde yaparak öne çıkan yarışmacı, mavi takımın kaptanı oldu. Aynı zamanda bu yarışmacı, kırmızı takımın kaptanını da seçme hakkını elde etti.

MASTERCHEF 28 AĞUSTOS KAZANANI KİM?

Öne çıkan detaylardan biri ise MasterChef All Star'a katılan 2018 ikincisi Kerem Giritlioğlu oldu. Kaptanlık oyununda yarışmacılar, şeflerin istediği baklava tatlısını en iyi şekilde yapmak için kıyasıya mücadele etti. Turun sonunda başarılı olan yarışmacılar; Tahsin, Sefa, Çağatay, Sergen, Ayaz ve Esra olarak belirlendi. Esra, mavi takımın kaptanı olarak seçilirken, kırmızı takımın kaptanlığına ise Alican getirildi.

MASTERCHEF YENİ TAKIMLAR OLUŞTU MU?

Esra ve Alican'ın kaptan olduğu gecede takımlar oluşturuldu. Kaptanlar, güçlü gördükleri yarışmacıları kendi takımlarına aldı. İşte bu haftanın takım listesi:

Mavi Takım: Esra (Kaptan), Sergen, Hasan, Dilara, Tolga, Tanya, Azize, Sefa, Kerem, Batuhan.

Kırmızı Takım: Alican (Kaptan), Tahsin, Ayaz, Barbaros, Kıvanç, Gamze, Suna, Çağatay, Eda, Barış.

MasterChef All Star'da kaptanlık oyununun sonucuyla birlikte, rekabet dolu bir haftanın startı verildi. Yarışmacılar, takımlar halinde yarışarak yeteneklerini sergilemeye devam edecek.