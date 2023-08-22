TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyenleri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! Seyircilerin devamlı arattığı bir konu olan Masterchef dün akşam kim kazandı? İse araştırılıyor. TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Peki, Masterchef dün akşam kim kazandı, 21 Ağustos kazananı kim, kim elendi?

Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak? Peki, Masterchef dün akşam kim kazandı, 21 Ağustos kazananı kim, kim elendi? İşte detaylar…

MASTERCHEF DÜN AKŞAM KİM KAZANDI?

Masterchef 2023 All Star programının son bölümünde, haftanın yeni kırmızı ve mavi takım kaptanları ile takım üyeleri belirlenmek üzere heyecan dolu bir kaptanlık oyunu gerçekleştirildi. 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü, TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşan MasterChef 2023 All Star programında, haftanın yeni kırmızı ve mavi takım kaptanlarını seçen oyununun heyecanı yaşandı.

MASTERCHEF 21 AĞUSTOS KAZANANI KİM?

Bu kritik oyunda, Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde yarışmacılar mücadele etti ve sonunda haftanın mavi takım kaptanı belirlendi. MasterChef mavi takımının lideri olarak seçilen Tahsin, burger yemeği hazırlama mücadelesinde en üstün performansı sergileyen isim oldu. Tahsin, MasterChef mavi takım kaptanı olarak belirlendi ve kırmızı takım kaptanı olarak ise Sergen seçildi.

MASTERCHEF YENİ TAKIMLAR OLUŞTU MU?

Masterchef 21 Ağustos dünkü bölümde yeni takımlar belli oldu. İşte yeni takımlar:

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KADROSU

- TAHSİN (Kaptan)

- AYAZ

- HASAN

- TOLGA

- AZİZE

- BARBAROS

- DİLARA

- ÇAĞATAY

- GAMZE

- ALİCAN

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KADROSU

- SERGEN (Kaptan)

- SUNA

- BARIŞ

- KIVANÇ

- EDA

- TANYA

- ERAY

- SEFA

- BATUHAN

- ESRA