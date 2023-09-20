Tv8 ekranlarının sevilen yemek programı Masterchef'te heyecan devam ediyor. Ekranlara gelen programda takım oyunu oynandı. Kaptanlık oyununun ardından kırmızı ve mavi takımın kaptanları belli oldu. Seyirciler ise arama motorlarında Masterchef dün akşam kim kazandı? 19 Eylül Masterchef takım oyunu kazananı kim? aramalarını yaptı.

Masterchef dün akşam kim kazandı? sorusu aratılıyor. Sevilen program Masterchef'te takım oyunu oynandı. Seyirciler ise takım oyununun kazanan takımını merak etti. Peki, Masterchef dün akşam kim kazandı? 19 Eylül Masterchef takım oyunu kazananı kim?

MASTERCHEF DÜN AKŞAM KİM KAZANDI?

19 Eylül Masterchef takım oyununu Mavi Takım kazandı. Kırmızı takım eleme adayı çıkaracak.

MASTERCHEF EN SON KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye Allstar'da Gamze hayallerine veda etti.

Gözyaşlarıyla yarışmaya veda eden Suna: Artık aile gibi olmuşuz sizlerle... Sene Elenen isim Gamze şu sözleri söyledi: Buraya kadar gelebildim. Hiçbir şey kaybetmedim. MasterChef'ten aldığım kanatlarımı taktım ve uçmaya devam edeceğim. Bizi izleyenlere de şunu söylemek isterim. Çok yakında... Şimdi beni daha fazla çalışmak bekliyor. Bunun için de çok mutluyum. Gamze için veda vakti. Buradaki görevim tamamlanmış oldu. Güzel günler geçirdim. Ben de kendi adıma bu meslekte ayaklarımı yere basmaya başladığımı düşünüyorum. Her zamankinden daha fazla başarmaya ihtiyacım var. Adapte olamadan aslında gidiyorum. Benim için erken bir veda. Daha ileriye gitmek isterdim. Ama nasibim buraya kadarmış.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?



Bugün kaptanlık oyunu sona erdi. Mavi Takım kaptanı Ayaz oldu

Mavi Takım : Ayaz (K), Kıvanç, Tahsin, Hasan, Azize, Sergen, Barış, Alican

Kırmızı Takım : Kerem (K), Tolga, Barbaros, Esra, Dilara, Batuhan, Sefa, Eda

MASTERCHEF DOKUNULMALIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?



MasterChef dokunulmazlık oyununu Esra kazandı.

11. Hafta

1.eleme adayı: Kerem

2. eleme adayı: Dilara

MASTERCHEF 2023 ANA KADRODA KİMLER VAR?

• Azize

• Suna

• Eda

• Batuhan

• Hasan

• Sefa

• Tanya

• Esra

• Eray

• Barbaros

• Sergen

• Barış

• Tahsin

• Dilara

• Kıvanç