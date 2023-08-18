TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyenleri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! Seyircilerin devamlı arattığı bir konu olan Masterchef dün akşam kim kazandı? İse araştırılıyor. TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Peki, Masterchef dün akşam kim kazandı, 17 Ağustos kazananı kim, kim elendi?

Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak? Peki, Masterchef dün akşam kim kazandı, 17 Ağustos kazananı kim, kim elendi? İşte detaylar…

MASTERCHEF DÜN AKŞAM KİM KAZANDI?

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde görev alan gönüllü vatandaşlar, dokunulmazlık oyununa konuk olarak katıldı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları arasında gerçekleşen dokunulmazlık mücadelesi oldukça çekişmeli geçti. Bu özel oyunun teması, depremin etkilediği bölgelerin yemekleri oldu.

MASTERCHEF 17 AĞUSTOS KAZANANI KİM?

Menüde Muhammara ve biberli ekmek, analıkızlı, lahmacun, karışık kuru dolma, gavurdağı salatası, tepsi kebabı ve astarlı sütlaç gibi lezzetler yer aldı. Tadım sonrasında haftanın üçüncü dokunulmazlığını kazanan taraf ise Kırmızı Takım oldu.

Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım yarışmacıları arasında ise bireysel dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Bu mücadelede yarışmacılar 'Sıfır Atık' konseptine uygun yemekler hazırladı. Şeflerin tadımının ardından bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ise Gamze oldu.

MASTERCHEF YENİ TAKIMLAR OLUŞTU MU?

17 Ağustos tarihinde eleme adayları da belirlendi. Mavi takımın dokunulmazlığı kaybetmesiyle gerçekleştirilen eleme oylaması sonucunda Azize ve Rıfat, geceye eleme adayları olarak çıktılar. Böylece bu haftanın eleme potasında yer alan isimler şunlar oldu: Sergen, Esra, Alican, Sefa, Azize ve Rıfat. Bu bölümde yeni takımlar oluşmadı ve var olan takımlarla devam edildi.