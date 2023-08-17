TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyenleri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! Seyircilerin devamlı arattığı bir konu olan Masterchef dün akşam kim kazandı? İse araştırılıyor. TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Peki, Masterchef dün akşam kim kazandı, 16 Ağustos kazananı kim, kim elendi?

Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak? Peki, Masterchef dün akşam kim kazandı, 16 Ağustos kazananı kim, kim elendi? İşte detaylar…

MASTERCHEF DÜN AKŞAM KİM KAZANDI?

16 Ağustos Çarşamba akşamı yayınlanan MasterChef bölümünde, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu gerçekleştirildi. Haftanın başlangıcında kırmızı takımın kazandığı ilk dokunulmazlığın ardından, mavi takımdan Sergen ve Esra eleme potasına girmişti. Yarışmanın 59. bölümünde, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Şefler, yarışmacılardan Uzak Doğu mutfağına ait Maki, Temaki, Uramaki ve Nigiri yemeklerini hazırlamalarını talep etti. Değerlendirme sonucunda, dokunulmazlığı kazanan takım Kırmızı Takım oldu.

MASTERCHEF 16 AĞUSTOS KAZANANI KİM?

Kırmızı takımın dokunulmazlığı kazanmasının sonucunda, mavi takım yarışmacıları arasında bireysel dokunulmazlık oyunu düzenlendi. Haftanın ilk bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Barbaros, bu kez de 2. bireysel dokunulmazlık oyununda galip geldi.

MASTERCHEF YENİ TAKIMLAR OLUŞTU MU?

Bireysel dokunulmazlığı elde eden Barbaros, eleme potasına Alican'ı aday gösterdi. Ardından gecenin ikinci eleme adayı için oylama yapıldı ve oylama sonucunda Sefa ikinci eleme adayı olarak seçildi. Haftanın ilk eleme adayları ise önceki bölümde Sergen ve Esra olarak belirlenmişti. Bu bölümde yeni takımlar oluşmadı. Var olan takımlarla yarışmaya devam ediliyor