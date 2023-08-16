TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyenleri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! Seyircilerin devamlı arattığı bir konu olan Masterchef dün akşam kim kazandı? İse araştırılıyor. TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Peki, Masterchef dün akşam kim kazandı, 15 Ağustos kazananı kim, kim elendi?

Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak? Peki, Masterchef dün akşam kim kazandı, 15 Ağustos kazananı kim, kim elendi? İşte detaylar…

MASTERCHEF DÜN AKŞAM KİM KAZANDI?

15 Ağustos Salı akşamı, haftanın ilk dokunulmazlık oyunuyla birlikte MasterChef All Star programı izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Bu popüler yarışma programında, geçtiğimiz pazar günü yapılan eleme oyununda Mert yarışmaya veda etmek zorunda kalmıştı. Yeni haftanın başlangıcıyla beraber, mavi ve kırmızı takım yarışmacıları bir kez daha yarışarak şeflerin isteği üzerine esnaf lezzetlerini menüde sunmayı denediler.

MASTERCHEF 15 AĞUSTOS KAZANANI KİM?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununun galibi, Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin kritik değerlendirmeleri sonrasında netlik kazandı. Bu kıyasıya rekabetin sonucunda, Kırmızı Takım büyük bir başarıya imza atarak dokunulmazlık oyununu kazandı.

Dokunulmazlığı elde edemeyen mavi takım üyeleri ise bireysel dokunulmazlık mücadelesine giriştiler. Eleme adayı olmaktan kaçınmak adına yarışmacılar, şeflere özgün sunumlarını sergilediler. Şeflerin değerlendirmesine göre, bireysel dokunulmazlığı elde eden yarışmacı Barbaros oldu.

MASTERCHEF YENİ TAKIMLAR OLUŞTU MU?

Son MasterChef All Star bölümünde, dokunulmazlığı kaybeden takımdan iki yarışmacı, yeni haftanın ilk eleme adayları olarak belirlendi ve elemeye aday gösterildi. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Barbaros, haftanın ilk eleme adayı olarak Sergen'i seçti. İkinci eleme adayı ise takım içi oylama sonucunda Esra oldu.