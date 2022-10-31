TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef yarışmasında dün yayınlanan bölümde eleme gecesi gerçekleşti. MasterChef son bölümde elenen isim merak konusu oldu. Peki, MasterChef dün akşam kim elendi? MasterChef son bölüm elenen isim kim oldu? İşte detaylar...

MasterChef dün akşam kim elendi? TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara geldi. MasterChef'in dün akşam yayınlanan bölümde yarışmaya veda eden isim açıklandı. Hangi yarışmacının elendiği merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri kimin elendiği araştırmaya başladı. Peki, MasterChef dün akşam kim elendi? MasterChef son bölüm elenen isim kim oldu? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF DÜN AKŞAM KİM ELENDİ?

Son eleme oyununda karşı karşıya mücadele eden isimler ise Tayfun, Büşra ve Serpilay olarak belirlendi. 3 kişilik son eleme oyununda ise yarışmacılar, Somer Şef'in Taş Havuz tabağını en iyi şekilde yapmak için savaştı. İkinci etabın sonunda eleme adaylarının hazırlamış olduğu yemeklerin tadımı yapıldı.

Yapılan tadım sonrası şeflerin verdiği karara göre, MasterChef Türkiye'de elenen sekizinci isim Tayfun oldu.

MASTERCHEF SON BÖLÜM ELENEN İSİM KİM OLDU?

Masterchef'in yeni sezondaki sekizinci eleme gecesinde Mehmet, Danilo ve Somer şef, yarışmacılardan Brüksel lahanası ana malzemesiyle yapacakları yaratıcı bir tabak istedi. İlk etap yarışmaları sona erdi. Yarışmacılar yemeklerini şeflere sundu. Şeflerin tadımı sonrası 6 kişilik eleme potasından çıkan isimler Burak Kaya, Serpilay, Tayfun, Büşra, Yağız ve Metin oldu.

Yarışmaya veda eden isim Tayfun oldu.