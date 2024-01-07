MasterChef dün akşam kim elendi? 6 Ocak MasterChef'e hangi yarışmacı veda etti?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star, yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Eleme adaylarının kıyasıya mücadele ettiği gecede, hangi yarışmacının elendiği merak konusu oldu. Arama motorlarında MasterChef'e veda eden yarışmacı kim sorgulatılıyor. Peki, MasterChef dün akşam kim elendi? 6 Ocak MasterChef'e hangi yarışmacı veda etti? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Masterchef Türkiye'nin 6 Ocak Cumartesi akşamı ekrana gelen bölümünde finale kalan iki isim belirlendi. Masterchef Türkiye'de finale bir adım kala elenen isim Hasan oldu. Hasan'ın tatlısının içinden streç film çıktı.

MASTERCHEF FİNALE KİM KALDI?

Finale bir kala hayallerine veda eden Hasan'ın elenmesinin ardından MasterChef Türkiye All Star'da finale Esra ve Tahsin kaldı.