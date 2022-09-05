Masterchef dün akşam kim elendi, hangi yarışmacı veda etti seyirciler tarafından merak ediliyor. TV8 de yayınlanan Masterchef dün akşam kim elendi, 4 Eylül Masterchef dün kim gitti araştırılıyor. Peki, Masterchef dün akşam kim elendi?

Heyecanla izlenen Masterchef dün akşam kim elendi, hangi yarışmacı gitti merak ediliyor. 4 Eylül Masterchef dün kim gitti ve hangi yarışmacı elendi gündeme geliyor. Masterchef dün akşam kim elendi? 4 Eylül Masterchef dün kim gitti? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF DÜN AKŞAM KİM ELENDİ?

Masterchef yarışmasında dün akşam elenen isim merak ediliyor. Herkes tarafından heyecanla izlenen Masterchef yarışmasına veda eden isim Onur oldu.

4 EYLÜL MASTERCHEF DÜN KİM GİTTİ?

Masterchef yarışmasında kıyasıya mücadele devam ediyor. Eleme adayları Fatma Nur, Metin, Onur, Ayaz, Görkem ve Burkan oldu. 4 Eylül Masterchef yarışmasına veda eden isim Onur oldu.