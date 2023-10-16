MasterChef Türkiye'nin 15 Ekim tarihli bölümünde hangi yarışmanın elendiği merak konusu oldu. Dün akşamki bölümde kimin elendiği ve MasterChef'te yaşanan son gelişmeler araştırılmaktadır. Peki, MasterChef dün akşam kim elendi? 15 Ekim MasterChef elenen kim oldu? İşte detaylar...

MasterChef dün akşam kim elendi? 15 Ekim MasterChef elenen kim oldu?

Masterchef dün akşam kim elendi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışması yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. 15 Ekim MasterChef elenen kim oldu merak konusu oldu. Peki, MasterChef dün akşam kim elendi? 15 Ekim MasterChef elenen kim oldu? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF DÜN AKŞAM KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde Esra, Metin, Kerem, Kıvanç, Tahsin, Sergen ve Tolga arasında eleme heyecanı yaşandı. Gecenin sonunda hayallerine veda eden isim Kerem oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

Eleme oyununun ilk etabında yarışmacılar ördek göğsü ve firik kullanarak en lezzetli ve en yaratıcı yemeği yapmaya çalıştı. Gecenin sonunda Metin, Kıvanç ve Tahsin lezzetli yemekler yaparak elemeden kurtuldu. İkinci eleme oyununa kalan Kerem, Esra, Sergen ve Tolga, Danilo Zanna'nın imza yemeklerinden Puantiye'yi yapmak için kıyasıya mücadele etti. Oyunun sonunda MasterChef hayallerine veda eden isim 2018 MasterChef'i 2. olarak bitiren Kerem Giritlioğlu oldu.