Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Masterchef haftanın son dokunulmazlığını merak etmekte olan izleyiciler tarafından MasterChef dün akşam hangi takım kazandı? Sorusu araştırılıyor. Peki, MasterChef dün akşam hangi takım kazandı? 7 Kasım Salı MasterChef dün akşam kim elendi, puan durumu ne oldu?

Masterchef dün akşam hangi takım kazandı? Sorusu, dün akşam yayınlanmakta olan bölümü kaçıran vatandaşlar başta olmak üzere birçok izleyici tarafından arama motorları üzerinde araştırılmakta. MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef hangi isimler kazandı? günün merak edilen konuları arasında geliyor. Günün sonunda kimlerin elendiği, hangi takımın kazandığı arşatırma konusu oluyor. Peki, MasterChef dün akşam hangi takım kazandı? 7 Kasım Salı MasterChef dün akşam kim elendi, puan durumu ne oldu?

MASTERCHEF DÜN AKŞAM HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'ye vedan eden yarışmacı Barış oldu.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Mavi Takım kaptanı Hasan oldu.

Mavi Takım: Hasan (C), Eren Sergen, Barbaros, Dilara, Esra, Tanya, Ayaz

Kırmızı Takım : Alican (C), Tahsin, Çağatay, Tolga, Cemre, Batuhan, Esra

7 Kasım MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

7 Kasım MasterChef takım oyununu Kırmızı Takım kazandı.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef dokunulmazlık oyununu Sergen kazandı.

19. Hafta

1.eleme adayı: Ayaz

2. eleme adayı : Dilara