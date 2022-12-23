Tv8 ekranlarının sevilen programı Masterchef 23 Aralık akşamı yine izleyiciyle buluştu. 23 Aralık tarihinde ekrana gelen yeni bölümünde takım dokunulmazlık oyunu ve bireysel dokunulmazlık oynandı. Masterchef izleyicileri ise Masterchef hangi takım kazandı 23 Aralık? sorusuna yanıt aradı. Peki, Masterchef dün akşam hangi takım kazandı? 23 Aralık Masterchef kim kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı?

Masterchef hangi takım kazandı 23 Aralık? Masterchef seyircilerinin arattıkları sorulardan bir tanesi. 23 Aralık akşamında ekranlara gelen Masterchef yeni bölümü heyecanla takip edildi. Dün akşam Hindi ile yaratıcı tabak çıkarmaya çalışan yarışmacılardan bir tanesi dokunulmazlığı kazandı. Peki, Masterchef dün akşam hangi takım kazandı? 23 Aralık Masterchef kim kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı?

MASTERCHEF DÜN AKŞAM HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin dün akşam (22 Aralık Perşembe) oynanan ödül oyununu kazanan yarışmacılar Kıvanç ve Burak oldu. Eleme potasına giden yarışmacılar ise Tolga ve Burak oldu.

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLER?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Hazer Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.