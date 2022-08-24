Masterchef dün akşam hangi takım kazandı? 23 Ağustos Masterchef ilk hafta takımında kimler var?

Tv8'in merakla takip edilinen Masterchef'te elemelerin bitmesi ve asıl kadronun kurulması ardından Masterchef serüveni dün akşam başladı. Peki, Masterchef ilk hafta takımında kimler var? Ve Masterchef dün akşam hangi takım kazandı? Soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, 23 Ağustos Masterchef takım oyununu hangi takım kazandı?

Tv8 ekranının sevilen ve birçok izleyici kitlesine sahip olan Masterchef programında takımlar kuruldu. Masterchef programının kadroların belirlenmesiyle birlikte ilk takım oyunu dün akşam oynandı. Masterchef'i heyecanla takip eden seyircilerin merak konusu ise dün akşam oynanan takım oyununu hangi takımın kazandığı oldu. Peki, Masterchef dün akşam hangi takım kazandı? Masterchef ilk hafta takımında kimler var?

MASTERCHEF DÜN AKŞAM HANGİ TAKIM KAZANDI?

Şefler tarafından belirlenen menüyü yapan mavi ve kırmızı takım dün akşam ilk kez karşılaştı. Masterchef ilk takım oyununun menüsünde olan yemekler ise bamya çorbası, batırık, Ankara tava, horozlu keşkek, elma dolmasıve tatlı olarak nevzine tatlısı olarak belirlenmişti. İki takım tarafından da yapılan menüyü şefler tadarak takımlara puan verdi. Takımlara verilen puanlar ise şöyle;

Bamya çorbası, elma dolması, batırık ve keşkek yemeklerinden mavi takım puan alırken,

Ankara tava ve nevzine yemekleri için kırmızı takım şeflerden puan aldı. Sonuç olarak ise 3-2'lik skor ile Masterchef ilk takım oyununun kazanan takımı mavi takım oldu.

MASTERCHEF İLK HAFTA TAKIMINDA KİMLER VAR?

Mavi takım'ın kaptanlığını Çağatay yaparken takımına aldığı ekip arkadaşları ise Metin, Yağız, Gamze, Onur, Tayfun, Burak Kaya, Burak ve Şeyma oldu.

Çağatay'ın kırmızı takım kaptanı olarak Serpilay'ı seçmesi sonucu kırmızı takımın kaptanı Serpilay iken ekiğ arkadaşları ise Melih, Büşra, Kıvanç, Dilan, Barış, Fatmanur, Ayaz ve Kaan oldu.

MASTERCHEF 23 AĞUSTOS AKŞAMI ELEME ADAYI KİMLER?

Dün akşam oynanan takım oyunu sonucu kaybeden kırmızı takım oldu. Bunun üzerine ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım oynadı. Şeflerin kırmızı takımdan istediği ise tatlı oldu. Masterchef dokunulmazlığını kazanan kişi Ayaz olurken, ilk eleme adayı olarak ise Fatmanu'u seçti. İkinci eleme adayı ise oylama sonucunda Kaan oldu.