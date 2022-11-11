Masterchef dün akşam hangi takım kazandı? 10 Kasım Masterchef kim kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı?
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Tv8 ekranlarının sevilen programı Masterchef 10 Kasım akşamı yine izleyiciyle buluştu. 10 Kasım tarihinde ekrana gelen yeni bölümünde takım dokunulmazlık oyunu ve bireysel dokunulmazlık oynandı. Masterchef izleyicileri ise Masterchef hangi takım kazandı 10 Kasım? sorusuna yanıt aradı. Peki, Masterchef dün akşam hangi takım kazandı? 10 Kasım Masterchef kim kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı?
Masterchef hangi takım kazandı 10 Kasım? Masterchef seyircilerinin arattıkları sorulardan bir tanesi. 10 Kasım akşamında ekranlara gelen Masterchef yeni bölümü heyecanla takip edildi. Dün akşam Hindi ile yaratıcı tabak çıkarmaya çalışan yarışmacılardan bir tanesi dokunulmazlığı kazandı. Peki, Masterchef dün akşam hangi takım kazandı? 10 Kasım Masterchef kim kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı?
MasterChef yarışmasında haftanın ikinci takım oyunu gerçekleşti. Günün dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu.
Dokunulmazlık oyununu kazanan Metin, ilk eleme adayı olarak Görkem'in ismini söyledi.
MAVİ TAKIM : Fatma Nur, Metin, Gamze, Görkem, Tolga ve Burak Kaya
KIRMIZI TAKIM: Ayaz, Büşra, Yağız, Kıvanç, Barış ve Burak R.
Takım oyununu Kırmızı takımın kazanmasının ardından Mavi takım arasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan kişi Metin oldu.