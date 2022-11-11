Masterchef dün akşam hangi takım kazandı? 10 Kasım Masterchef kim kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı?

Tv8 ekranlarının sevilen programı Masterchef 10 Kasım akşamı yine izleyiciyle buluştu. 10 Kasım tarihinde ekrana gelen yeni bölümünde takım dokunulmazlık oyunu ve bireysel dokunulmazlık oynandı. Masterchef izleyicileri ise Masterchef hangi takım kazandı 10 Kasım? sorusuna yanıt aradı. Peki, Masterchef dün akşam hangi takım kazandı? 10 Kasım Masterchef kim kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı?