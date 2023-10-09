Masterchef All Star yarışmasında haftanın eleme adayları belirlendi. İzleyicilerin gündeminde ise elenen ismin kim olduğu yer aldı. Peki, Masterchef dün akşam elenen kim oldu? 8 Ekim Masterchef bu hafta kim gitti?

Masterchef dün akşam elenen kim oldu? 8 Ekim Masterchef bu hafta kim gitti?

Masterchef All Star'da hafta boyunca eleme adayları belli olmuştu. Kırmızı ve mavi takımlar kıyasıya mücadele etmiş haftanın kazanan kaptanı Barbaros olmuştu. Hem kırmızı takımdan hem de mavi takımdan ise eleme adayları çıkmıştı. Arama motorlarında ise Masterchef dün akşam elenen kim oldu? 8 Ekim Masterchef bu hafta kim gitti? soruları aratıldı.

MASTERCHEF DÜN AKŞAM ELENEN KİM OLDU?

Masterchef All Star yarışmasında haftanın eleme adayları belirlendi. Yarışmacılar kıyasıya mücadele etti ve başarılı tabaklar yaptı. İlk turdan çıkan isimler ve ikinci turda mücadele eden yarışmacılar belirlendi. Sonunda ise bir yarışmacı elendi. Elenen isim Eda oldu.

Masterchef Eda

Eda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Ben aylardır bu tabağı bekliyordum. Çok telaş yaptım. Her şeyim tamamdı benim. Tezgahımı toplayayım derken hazırlamış olduğum balı kirli sepetine atmışım. Bardağımı alırken mekanizma tezgaha düştü. Kendi elimle kendimi eledim gibi bir şey oldu şefim.

Açıkçası çok da yorulmuştum zaten. Sizlerden çok güzel şeyler öğrendim. Masterchef All Star bana çok daha güzel şeyler kattı. 7.potamızda veda ediyoruz. Ben mutlu ayrılıyorum şefim. Mental olarak gerçekten iyi değildim.

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?