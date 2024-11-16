Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te potaya kimler girdi?

Masterchef'te dün akşam dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı ve potaya kimlerin girdiği araştırılıyor. İzleyenleri ekran başına kilitleyen yemek yarışması Masterchef'te dün akşam eleme adayları belirlendi. Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu, potaya kim girdi? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef yarışmasında dün akşam yayınlanan bölümde mavi takım dokunulmazlık oyununu kazandı.

MASTERCHEF DÜN AKŞAM ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8'de yayınlanan Masterchef yarışmasında bu hafta eleme adayı Ezgi ve Muratcan, Alperve Eda oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef'in yeni sezonunda dünyaca ünlü şefler arasında yer alan Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve İtalyan Şef Danilo Zanna bu yıl yarışmacılara hem bilgilerini aktaracak hem de aralarından bir kişiyi şampiyon yapacak.