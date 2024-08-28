Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Masterchef'te dün akşam dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı ve bireysel dokunulmazlık oyununu hangi yarışmacı kazandı sorularına yanıt aranıyor. İzleyenleri ekran başına kilitleyen yemek yarışması Masterchef'te dün akşam eleme adayları belirlendi. 27 Ağustos Salı günü Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu, potaya kim girdi? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef programında dokunulmazlık oyununu Mavi Takım kazandı. Bireysel dokunulmazlık oyununun galibi ise Onur oldu.

MASTERCHEF DÜN AKŞAM ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef programında dün akşam yayınlanan bölümde bu haftanın eleme adayları belli oldu. Kızımızı Takımdan Beyza ve Nigar haftanın eleme adayları oldu.