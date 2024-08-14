Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Masterchef'te dün akşam dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı ve potaya kimlerin girdiği araştırılıyor. İzleyenleri ekran başına kilitleyen yemek yarışması Masterchef'te dün akşam eleme adayları belirlendi. Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu, potaya kim girdi? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef yarışmasında haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı ve haftanın ilk bireysel dokunulmazlık yarışını kazanan yarışmacı Eda oldu.

MASTERCHEF DÜN AKŞAM ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef yarışmasında haftanın ilk iki eleme adayı Kerem ve Kaan oldu.