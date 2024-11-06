Üye Girişi
Haberler

MasterChef Düello kim kazandı? 6 Kasım Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı?

MasterChef Düello kim kazandı? 6 Kasım Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 MasterChef yeni bölümü yeni bölümü ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken program detayları da merak edildi. Peki, MasterChef Düello kim kazandı?

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef yeni bölümü ile ekrana geliyor. Jürileri ve yarışmacıları ile ilgi odağı olan MasterChef yakından takip ediliyor. MasterChef Düello kim kazandı? 6 Kasım Çarşamba Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

Somer Siviroğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna gibi yetenekli şeflerin sunumuyla MasterChef Türkiye 2024 sezonu başlıyor. Farklı şehirlerden, ülkelerden gelen birbirinden yetenekli yarışmacıların yer alacağı MasterChef'te uzun soluklu yarışmacıların lezzetli kıyasıya mücadalesi ekranlara gelecek.

ANA KADRODA KİMLER VAR?
Ana Kadro:

1. Zeynep

2. Hakan

3. Onur

4. Ümmühan

5. Deniz

6. Çağlar

7. Serhat

8. Alper

9. Ayşe

10. Beril

11. Semih

12. Eda

13. Muratcan

14. Zeynep

15. Nigar

16.Beyza

17.Emre

18.Kaan

19.Kerem

20.Nevzat

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Geçtiğimiz hafta MasterChef'te Akın elenen isim oldu.

MASTERCHEF DÜELLO KİM KAZANDI?

Düello yarışması sonucu henüz açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Özgür Özel'den 'Hatay' özeleştirisi: Bu yüzden kaybettik

Özgür Özel'den 'Hatay' özeleştirisi

 Ekrem İmamoğlu ile Başsavcı Akın Gürlek görüşmesi iptal edildi

İmamoğlu-Başsavcı görüşmesiyle ilgili dikkat çeken gelişme

 Trump'ı tebrik eden Sisi'den dikkat çeken sözler

Yeni başkanı tebrik eden Sisi'den dikkat çeken sözler
İmamoğlu randevu talebini geri çeviren Bahçeli'ye seslendi: Israrla gitmeye devam edeceğim

İmamoğlu randevu talebini geri çeviren Bahçeli'ye seslendi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PSG Atletico Madrid maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) PSG Atletico Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Inter Arsenal maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Inter Arsenal maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TRT Spor canlı izle! FEYENOORD SALZBURG izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Tabii Spor canlı izle (BEDAVA LİNK) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki Çağla Çetin kimdir? Çağla Çetin Kerimcan Durmaz olayı nedir? Bayern Münih Benfica CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bayern Münih Benfica maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kızılyıldız Barcelona maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kızılyıldız Barcelona maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? MasterChef Düello kim kazandı? 6 Kasım Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Bayern Münih Benfica hangi kanalda? Bayern Münih Benfica maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Ercüment Cafer Bayegan kimdir? Ercüment Cafer Bayegan mesleği ne, serveti ne kadar?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.