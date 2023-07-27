Masterchef düello dokunulmazlığını kim, hangi takım kazandı? 27 Temmuz 2023 Masterchef düelloyu kimler kazandı? Düelloda kazananlar kimler?

Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 27 Temmuz Perşembe dokunulmazlık düellosu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 27 Temmuz Dokunulmazlık Düellosunu kim kazandı? Masterchef düelloyu kimler kazandı? Et ve sos çeşitleri yemeklerinde kazananlar kim oldu? İşte detaylar...

Masterchef mavi takım mı kazandı? Masterchef kırmızı takım mı kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef hangi isimler kazandı? Masterchef dokunulmazlık düellosunu kim kazandı? 27 Temmuz 2023 Masterchef düelloyu kimler kazandı? Et ve sos ürünlerinde kazananlar kim oldu? günün merak edilen konuları arasında geliyor. İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF 27 TEMMUZ GÜNÜN MENÜSÜ NE OLDU?

Bugün et ve sos çeşitlerinden yemekler yapıldı. Düellodaki ürün çeşitlerinden bazıları şöyle:

Güngörmez - Satay sos

Tranç - Veloute sos

Osso Buco - Hollandaise sos

Aioli sos - Nuar

Antrikot - Mantar sos

Pöç - Beşamel sos

Peppercorn sos - Bonfile

Dana yanak - Chimichurri sos

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK DÜELLOSUNU KİMLER KAZANDI?

Batuhan vs Sefa / Güngörmez - Satay sos / Kazanan isim : SEFA / KIRMIZI TAKIM

Rıfat vs Mert / Tranç - Veloute sos / Kazanan isim : RIFAT / MAVİ TAKIM

Eray vs Berker / Kazanan isim : BERKER / KIRMIZI TAKIM

Dilara vs Sergen / Osso Buco - Hollandaise sos / Kazanan isim : -

Tolga vs Büşra / Aioli sos - Nuar / Kazanan isim : -

Gamze vs Esra / Antrikot - Mantar sos / Kazanan isim : -

Suna vs Ayaz / Pöç - Beşamel sos / Kazanan isim : -

Barış vs Çağatay / Peppercorn sos - Bonfile / Kazanan isim : -

Tanya vs Tahsin / Dana yanak - Chimichurri sos / Kazanan isim : -

KAZANAN TAKIM : -

SONUÇ : Henüz belli olmadı

Bugünkü dokunulmazlığı kazanan takım henüz açıklanmadı. Yarışma bitiminde skorları yazacağız.