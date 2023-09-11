11 Eylül Pazartesi akşamı MasterChef'te Kaptanlık oyununda görev: Döner. Herkesin sevdiği, vazgeçilmez lezzet döneri en iyi yapan Mavi Takım kaptanı olacak. Peki, 11 Eylül en iyi döneri kim yaptı? MasterChef döner oyununu kim kazandı? İşte detaylar…

TV8'in heyecan dolu yemek yarışma programı Masterchef'te bugün döner görevi verildi. İzleyenleri ekrana bağlayan özel bölümde izleyiciler MasterChef döner oyununu kim kazandı? 11 Eylül en iyi döneri kim yaptı gibi konular araştırıldı. Peki, MasterChef döner oyununu kim kazandı?

MASTERCHEF DÖNER OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Kaptanlık Oyunu'nda bugün döner yapılıyor. Yarışmacılar en güzel dönerleri yapmaya çalışırken jüriler en iyi döneri seçmeye çalışacak. Henüz yarışma sona ermedi. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

MASTERCHEF DÖNER İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

- İnce döner ekmeği

- Maydanoz

- 1,5 kg dana antrikot veya dananın sırt tarafından yumuşak bir et

- Sumaklı soğan

- Domates

- Nane

Marinası için gerekli malzemeler:

- 1,5 su bardağı süt (marinesi için)

- 2 adet soğan suyu

- Karabiber

- Pul biber

- Yarım çay bardağı sıvı yap

- Tuz

Döner sosu için gerekli malzemeler:

- 3 yemek kaşığı domates salçacı

- Karabiber

- 4-5 su bardağı sıcak su

- 1 diş sarımsak

- Yarım çay bardağı zeytinyağı

- Bir tutam şeker

DÖNER NASIL YAPILIR? DÖNER TARİFİ

Marinesi için tarif:

İlk olarak eti incecik şekilde kesip marine edeceğiniz bir kaba katın. Sonrasında üzerine süt, yağ, soğan suyu vb. malzemeleri katın. İyice karıştırıp üstünü streç film ile kapatın. Ardından bir gün buzdolabında bekletin. Sonrasında bir gün bekleyen etleri bir şişe dizin. Ardından döküm tavanın altını açıyoruz. Eti tavaya katıyoruz. Eti güzelce pişiriyoruz. Pişmeyen kısımları da iyice pişiriyoruz. Bu işlemi tüm etler pişene kadar uyguluyoruz.

Döner sosu için tarif:

Sos tavasına yağı ve sarımsakları alıp kavuruyoruz. Akabinde domates salçası katıp 1-2 dakika da bu şekilde kavuruyoruz. Sonrasında suyu, şekeri, karabiberi ekleyip kısık ateşte kıvam almasını bekliyoruz. Pişen etlerden ve sostan sonra 2 tane döner ekmeği alıyoruz. Üzerine sürmek adına, zeytinyağı, pul biber, maydanoz vb. karışımları hazırlayıp 2 ekmeğin her tarafına sürüyoruz. Ekmekleri ısıtıyoruz. Ardından ısıttığımız ekmekleri üst üste koyup üzerine hazırladığımız sosları ekleyip dürüm yapıyoruz. Böylelikle sosumuz hazır olmuş oluyor.

Döner yapılışı için püf noktalar:

Eti çok ince kesmek ve terbiye etmek gerekiyor.