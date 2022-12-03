MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Aralık MasterChef hangi isim dokunulmaz oldu? MasterChef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim kazandı?
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MasterChef yarışmasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununda kimin kazandığı merak konusu oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Aralık MasterChef hangi isim dokunulmaz oldu? MasterChef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim kazandı? İşte detaylar...
Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Bu akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dokunulmazlık oyununun kimin kazandığı merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri kimin dokunulmazlık kazandığını araştırmaya başladı. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Aralık MasterChef hangi isim dokunulmaz oldu? MasterChef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim kazandı? Detaylar haberimizde...
MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KADROSU!
MAVİ TAKIM:
Ayaz
Metin
Görkem
Yağız
Burak Kaya
KIRMIZI TAKIM:
Gamze
Kıvanç
Büşra
Tolga
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?
İlk takım mücadelesi sonunda eleme adayı mavi takımdan Burak Kaya olmuştu. İkinci eleme adayı da Tolga oldu.