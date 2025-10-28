MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 28 Ekim Salı eleme potasına kim gitti?

28 Ekim Salı akşamı MasterChef Türkiye mutfağında "7 bölge 7 yemek" konseptiyle büyük bir mücadele yaşandı. Mavi ve kırmızı takımlar arasında kıyasıya geçen yarışta, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun kazananı belli oldu. Yarışmacılar dokunulmazlığı kazanmak için tüm hünerlerini sergilerken, izleyiciler "Bugün dokunulmazlığı kim kazandı?" sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte MasterChef Türkiye'nin son bölümünden öne çıkanlar…

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu büyük bir heyecana sahne oldu. Kırmızı ve mavi takımın kıyasıya rekabet ettiği gecede, kazanan takım açıklandığında detaylar haberimize eklenecektir. Yarışmacılar, dokunulmazlık için tüm hünerlerini sergileyerek mutfakta adeta nefes kesen bir performans ortaya koydu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Takım oyunlarının ardından düzenlenen bireysel dokunulmazlık etabında yarışmacılar bir kez daha yeteneklerini kanıtlamaya çalıştı. Bu zorlu mücadelenin sonunda, bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Çağatay oldu. Böylece Çağatay, eleme potasından güvenli bir şekilde çıkmayı başardı.

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

Haftanın sonunda eleme potasına giden isimler de belli oldu. İlk eleme adayı Barış, ikinci eleme adayı ise Ayten olarak açıklandı. Bu iki yarışmacı, haftanın sonunda MasterChef'te kalmak için bir kez daha mücadele edecek.

MASTERCHEF TAKIMLARI NASIL OLUŞTU?

Bu haftanın takım kadroları kaptanların seçimleriyle belirlendi.

MAVİ TAKIM:

• Onur (Kaptan)

• Furkan

• Çağatay

• Özkan

• Ayla

• Ayten

• Murat Can

• Barış

KIRMIZI TAKIM:

• Mert (Kaptan)

• Gizem

• Hakan

• Sümeyye

• Sezer

• Eylül

• Aslı

• Çağlar