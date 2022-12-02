MasterChef yarışmasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununda kimin kazandığı merak konusu oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Aralık MasterChef hangi isim dokunulmaz oldu? MasterChef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim kazandı? İşte detaylar...

Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Bu akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara geldi. Takım oyununu Mavi takımın kazanmasının ardından kırmızı takım arasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununun kimin kazandığı merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri kimin dokunulmazlık kazandığını araştırmaya başladı. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Aralık MasterChef hangi isim dokunulmaz oldu? MasterChef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim kazandı? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?

İlk takım mücadelesi sonunda eleme adayı mavi takımdan Burak Kaya olmuştu. İkinci eleme adayı da Tolga oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için yarıştılar. Dokunulmazlık oyununun kazananı Mavi takım oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te takım dokunulmazlık oyununu Mavi takımın kazanmasının ardından kırmızı takım arasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Büşra oldu.