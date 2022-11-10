TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef yarışmasında takım dokunulmaz oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununda hangi takımın kazandığı merak konusu oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım dokunulmaz oldu? 10 Kasım MasterChef hangi takım dokunulmazlığı kim kazandı? İşte detaylar...

Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dokunulmazlık oyununun kimin kazandığı merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri hangi takımın dokunulmazlık kazandığını araştırmaya başladı. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım dokunulmaz oldu? 10 Kasım MasterChef hangi takım dokunulmazlığı kim kazandı? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KADROSU!

MAVİ TAKIM: Fatma Nur, Metin, Gamze, Görkem, Tolga ve Burak Kaya

KIRMIZI TAKIM: Ayaz, Büşra, Yağız, Kıvanç, Barış ve Burak R.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef yarışmasında haftanın ikinci takım oyunu gerçekleşti. Günün dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu.