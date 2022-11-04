TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef yarışmasında haftanın ikinci takım oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununda kimin kazandığı merak konusu oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi isim dokunulmaz oldu? MasterChef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim kazandı? İşte detaylar...

MasterChef eleme adayları kim, potaya kim girdi? 4 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Bu akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara geldi. MasterChef yarışmasında bu akşam yarışmacılar, haftanın ikinci takım oyununu için yarıştılar. Takım oyununu Mavi takımın kazanmasının ardından Kırmızı takım arasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununun kimin kazandığı merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri kimin dokunulmazlık kazandığını araştırmaya başladı. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi isim dokunulmaz oldu? MasterChef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim kazandı? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KADROSU!

31 Ekim akşamı Masterchef'te kaptanlık oyunu oynandı. Yapılan oyun sonrasında jüriler tarafından seçilen mavi takım kaptanı Görkem oldu. Görkem, kırmızı takımın kaptanı olarak Fatma Nur'u seçti. Her iki takımın kaptanı da kendi istekleri doğrultusunda takım oyuncularını seçtiler.

Mavi takımın oyuncuları; Görkem, Gamze, Metin, Büşra, Tolga, Ayaz, Burak Kaya olurken,

Kırmızı takım oyuncuları; Fatma Nur, Serpilay, Yağız, Kıvanç, Barış, Burak oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan isim Serpilay oldu. Serpilay eleme adayı olarak Yağız'ın ismini söyledi.