TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef yarışmasında haftanın ikinci dokunulmaz oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununda kimin kazandığı merak konusu oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım dokunulmaz oldu? 4 Kasım MasterChef hangi takım dokunulmazlığı kim kazandı? İşte detaylar...

Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dokunulmazlık oyununun kimin kazandığı merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri hangi takımın dokunulmazlık kazandığını araştırmaya başladı. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım dokunulmaz oldu? 4 Kasım MasterChef hangi takım dokunulmazlığı kim kazandı? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KADROSU!

31 Ekim akşamı Masterchef'te kaptanlık oyunu oynandı. Yapılan oyun sonrasında jüriler tarafından seçilen mavi takım kaptanı Görkem oldu. Görkem, kırmızı takımın kaptanı olarak Fatma Nur'u seçti. Her iki takımın kaptanı da kendi istekleri doğrultusunda takım oyuncularını seçtiler.

Mavi takımın oyuncuları; Görkem, Gamze, Metin, Büşra, Tolga, Ayaz, Burak Kaya olurken,

Kırmızı takım oyuncuları; Fatma Nur, Serpilay, Yağız, Kıvanç, Barış, Burak oldu.

MASTERCHEF HANGİ TAKIM DOKUNULMAZLIĞI KAZANDI?

Masterchef yarışmasında haftanın ikinci takım oyununda Kırmızı takım ve Mavi takım karşı karşıya geldi. Dokunulmazlığı, Mavi takım kazandı.