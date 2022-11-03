TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef yarışmasında haftanın ilk takım oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununda kimin kazandığı merak konusu oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi isim dokunulmaz oldu? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? İşte detaylar...

Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara geldi. MasterChef yarışmasında bu akşam yarışmacılar, haftanın ilk takım oyununu için yarıştılar. Takım oyununu Kırmızı takımın kazanmasının ardından Mavi takım arasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununun kimin kazandığı merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri kimin dokunulmazlık kazandığını araştırmaya başladı. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi isim dokunulmaz oldu? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? Detaylar haberimizde..

MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KADROSU!

31 Ekim akşamı Masterchef'te kaptanlık oyunu oynandı. Yapılan oyun sonrasında jüriler tarafından seçilen mavi takım kaptanı Görkem oldu. Görkem, kırmızı takımın kaptanı olarak Fatma Nur'u seçti. Her iki takımın kaptanı da kendi istekleri doğrultusunda takım oyuncularını seçtiler.

Mavi takımın oyuncuları; Görkem, Gamze, Metin, Büşra, Tolga, Ayaz, Burak Kaya olurken,

Kırmızı takım oyuncuları; Fatma Nur, Serpilay, Yağız, Kıvanç, Barış, Burak oldu.

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef yarışmasında haftanın ilk takım oyununda Kırmızı takım ve Mavi takım karşı karşıya geldi. Takım oyununu Kırmızı takım kazandı.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'in bu akşam yayınlanan bölümünde Kırmızı takım ve Mavi takım haftanın ilk takım oyunu için karşı karşıya geldi. Takım oyununu Kırmızı takımın kazanmasının ardından Mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu için yarıştı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Gamze oldu.